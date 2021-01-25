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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dan Petrescu: “Oynamamız gerektiği gibi oynayamadık”

Dan Petrescu: “Oynamamız gerektiği gibi oynayamadık”

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı İtalya Nasa Rektör 


- Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, rakiplerinin maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğini ifade ederek, "Biz oynamamız gerektiği gibi oynayamadık. Üzgünüz” dedi.
Süper Lig’in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Zor bir mücadeleden sonra konuşmanın kolay olmadığını belirterek, “Fenerbahçe bugün hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna oyunu domine etti. Biz oynamamız gerektiği gibi oynayamadık. Üzgünüz” diye konuştu.
“Fenerbahçe’de oynayamadığım için üzgünüm” 1991 yılında Fenerbahçe ile arasında geçen transfer görüşmeleri ile ilgili de konuşan Petrescu, “Üzerinden çok zaman geçtiği için detaylı olarak hatırlamıyorum. Buraya gelmiş ve Fenerbahçe’yle ön sözleşme imzalamıştım. İdmana çıktım Fenerbahçe’yle. Ardından İtalya’ya özel uçakla gittim. Belki farklı olabilirdi oynasaydım. Üzgünüm oynayamadığım için” ifadelerini kullandı.
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