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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dakar Rallisi’nde RedBull sporcuları zirvede

Dakar Rallisi’nde RedBull sporcuları zirvede

Yarışmadan detaylar

Yarış Motor Sporları Gori 

-Gen ve detay
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-FTP Ekonomi klasörü: 130121_IST_REDBULL_DAKAR(93MB)

- İSTANBUL

- Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde 10’uncu etap sonunda RedBull sporcuları otomobil kategorisindeki ilk 3 sırayı korudu. Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edildiği söylenen Dakar Rallisi, bu sene 43’üncü kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin 10’uncu etabı tamamlandı. Neom ile Alula arasında geçilen 583 kilometrelik etap sonunda RedBull sporcuları otomobil ve kamyon klasmanlarında zirveyi ellerinde tutuyor. Neom’da ilk zaferini elde eden RedBull sporcusu Stephane Peterhansel, 10’uncu etapta 3’üncü sırayı elde ederken toplamda 37 saat 33 dakika 6 saniye ile genel klasmanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir diğer RedBull sporcusu Nasser Al-Attiyah’ın Peterhansel’i 17 dakika 1 saniye geriden takip ettiği otomobil kategorisinde 3’üncülük ise Carlos Sainz’ın ellerinde. Kamaz Master liderliğini korudu Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi’nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov’un pilotluğundaki Kamaz Master, 10’uncu etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü. 12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak’ta sona erecek Dakar Rallisi’nde 11’inci Etap Alula ile Yanbu arasında geçilecek. 557 kilometrelik etap dahil olmak üzere Dakar Rallisi’nin tüm heyecanının her gün RedBull.com/dakar adresinde yer aldığı aktarıldı.
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