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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dakar Rallisi’nde Nasser Al-Attiyah 40. etap zaferini kazandı

Dakar Rallisi’nde Nasser Al-Attiyah 40. etap zaferini kazandı

Yarışlardan görüntüler

- İSTANBUL

Yarış Bild Motor Sporları Gori Trol 


- Dakar Rallisi’nde sekizinci etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil ve kamyon kategorilerinde ilk sıraları elde etti. Yarışta sekizinci etabı otomobilde Nasser Al-Attiyah kazanırken, kamyonda da Kamaz Master yine zirvede kaldı. Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin sekizinci etabına otomobil ve kamyon kategorilerinde Red Bull sporcuları imza attı. Dakar Rallisi’nde ilk haftada prolog dahil 4 etap birinciliği elde eden Nasser Al-Attiyah, ikinci haftanın ilk zaferine sekizinci etapta ulaştı. Toplamda 2 saat 56 dakika 56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisine gelen ve Dakar Rallisi kariyerinin 40. etap birinciliğini elde eden Red Bull sporcusu Al-Attiyah’ı diğer Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel takip etti. Bu sonuçla Stephane Peterhansel, otomobil genel klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Kamyonda Sotnikov’un Kamaz Master’ı lider Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın liderliği devam ediyor. İlk hafta olduğu gibi ikinci haftayı da kontrol etmeyi başaran Dmitry Sotnikov’un pilotluğundaki Kamaz Master, sekizinci etap sonunda da kamyon genel klasmanında birinciliğini korumayı başardı. 12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak'ta sona erecek Dakar Rallisi’nde 9. etap Neom’da koşulacak.
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