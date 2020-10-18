Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

Detaylar

Yarış Güzergah Karya Şampiyon Dünya Şampiyonu 

-Start çizgisinde bekleyen yarışçılar
-Yarışların startı

- SAKARYA

- Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.
Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış Dünya Şampiyonası parkurunda başladı.
Mücadele, toplamda 12 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
2019 Yılı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonu olan Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de mücadele verdiği 110 kilometrelik test yarışı, aynı zamanda dünya şampiyonu bir sporcunun Türkiye'de yaptığı ilk yarış olarak da dikkat çekiyor. Parkur güzergahlarında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı