Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

-Start çizgisinde bekleyen yarışçılar

-Yarışların startı



- SAKARYA



- Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.

Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış Dünya Şampiyonası parkurunda başladı.

Mücadele, toplamda 12 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

2019 Yılı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonu olan Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de mücadele verdiği 110 kilometrelik test yarışı, aynı zamanda dünya şampiyonu bir sporcunun Türkiye'de yaptığı ilk yarış olarak da dikkat çekiyor. Parkur güzergahlarında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.



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