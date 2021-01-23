Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz”

Cüneyt Dumlupınar: “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar'ın konuşması

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, “Böyle bir maçı kendi sahamızda kaybettiğimiz için çok üzgünüz” dedi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Böyle bir maçı kendi sahamızda kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maça iyi başladığımızı düşünüyoruz. Pozisyonlarımızı gole çevirsek ilk yarı kazanabilirdik. İkinci yarı da pozisyonlarımız oldu ama kendi hatamızla 1-0 geriye düştük. Oyunun kırılma noktalarında bizim yüzümüz gülmedi. Çok üzgünüz. Bu maç üzerine analiz yapıp almamız gereken dersleri alacağız. Yarından itibaren önümüzdeki Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı