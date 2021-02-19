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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar, istifasını Murat Sancak’a sunacak

Cüneyt Dumlupınar, istifasını Murat Sancak’a sunacak

Cüneyt Dumlupınar konuşması

- ADANA

Atmosfer Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kaybettikleri Altay maçından sonra istifa edeceğini ve talebini başkan Murat Sancak’a ileteceğini söyledi.

Adana Demirspor, ligin 22. haftasında evinde Altay’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Geçen hafta aldığımız Adana beraberliği ve bu hafta aldığımız mağlubiyet bizleri yaraladı. Yeni stat, yeni atmosfer demiştik. Altay’ın analizini de yapmıştık. Maça 2-0 mağlup durumda başladık. 2-1 kaybettik. Ne olursa olsun bu camiada beklenti çok büyük. Geçen ki Adana beraberliği ve bu mağlubiyeti camiamız kaldırmaz. Bunda tek sorumlu benim. Bu takım iyi bir takım. Başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağım. 2 haftada alınan beraberlik ve mağlubiyet futbolda var ve bizim de başımıza geldi. Başkanımız bu camia için elinden geleni yapıyor. Ondan ve camiamızdan özür diliyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah Adana Demirspor yeniden galibiyet serisi yakalayacak. Gönül isterdi ki buradaki ilk röportaj son röportaj olmasın. Benim inancım tamdır. Adana Demirspor sezon sonu Süper Lig’e çıkacaktır” diye konuştu.

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