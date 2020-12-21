Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: “Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

Cüneyt Dumlupınar: “Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

Cüneyt Dumlupınar konuşması

- ADANA

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bugün sevineceğiz ama yarın Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz net şampiyonluk. Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.
Adana Demirspor, ligin 15. haftasında evinde Tuzlaspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Tuzlaspor’a karşı net bir skor, iyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum. İlk 45 dakika çalıştığımız bütün varyasyonları denedik ve 3-0 devre arasına girdik. Daha çok çalışmamız lazım. Maç maç bakıyoruz. Bugün sevineceğiz ama yarın Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz net şampiyonluk. Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bu galibiyeti başkanımız Murat Sancak’a hediye ediyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement