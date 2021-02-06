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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: “Bu galibiyeti de başkanımıza hediye ediyoruz”

Cüneyt Dumlupınar: “Bu galibiyeti de başkanımıza hediye ediyoruz”

Cüneyt Dumlupınar açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları Ankaraspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün net bir galibiyet aldık. 2-0 kazandık ve duran toplar dışında rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti de başkanımıza hediye ediyoruz” dedi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde Ankaraspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Camiamız duygusal bir dönemden geçiyor. Başkanımızın kararını herkes biliyor. Geçen haftaki maçı kazanıp başkanımıza hediye ettik. Bu galibiyeti de başkanımıza hediye ediyoruz. Onun bize dönmesi lazım. Kazanmamız lazım. Bugün net bir galibiyet aldık. 2-0 kazandık ve duran toplar dışında rakibe pozisyon vermedik. Adana 5 Ocak Stadyumu’nda oynanan son maçtı. Kazanıp veda etmek çok anlamlıydı. Adana derbisine en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Her oynayacağımız maç final” diye konuştu.

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