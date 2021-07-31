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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik telefonu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Altın Madalya Milli Sporcu İtalya İtalyan Olimpiyat 

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- - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak tebrik etti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Madalya töreninden ardından Mete’yi telefon arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletçe yaşayacağız" dedi.
Milli Okçu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
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