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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Altın Madalya Olimpiyat Şampiyonu Şampiyon Dünya Şampiyonu Olimpiyat 

-Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları

- - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son anları gözlerim yaşlı olarak izledim" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla Busenaz Sürmeneli ile görüştü. Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son anları gözlerim yaşlı olarak izledim. Seni tebrik ediyorum. Çakıroğlu gümüş kaptı. Sen de altını kaptın. Böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım, ailem, milletim olarak tebrik ediyorum" dedi.
Sürmeneli de teşekkürlerini ileterek, "Teşekkür ediyorum. 2013 yılında Sultanbeyli mitinginde dünya şampiyonu olduktan sonra yanınıza gelmiştim. Size, 'Olimpiyata gidip, altın madalya alıp, söz veriyorum size hediye edeceğim' diye demiştim. Sözlerini tutan bir Buse var karşınızda. İnşallah daha da güzel sonuçlarla karşınıza geçmiş olur. Bu madalyamı size armağan ediyorum. Sözümü tutmuş bir şekilde ülkem dönüyorum. Alnımızın akıyla buradan ayrılıyoruz. Türk milletinin gücünü herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha güzel olimpiyatlar da görürüz" diye konuştu.

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