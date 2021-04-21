Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü aradı

Taha Akgül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmesi

- İSTANBUL

Altın Madalya Milli Güreşçi Şampiyon Milli Sporcu Olimpiyat 


- Polonya’da 125 kiloda Rus rakibini devirerek 8. Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli güreşçi Taha Akgül’ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçiyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, olimpiyatlarda ikinci altın madalyayı kazanmak için ellinden geleceğini yapacağı söyleyen ve tebrik için teşekkürlerini ileten Akgül, "Pandemiden dolayı uzun bir ara bir ayrı düştük. Sesinizi duymak bize moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. İkinci altını alacağım inşallah. Teşekkür ederim" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
Moskova'da Kış OyunlarıMoskova'da Kış Oyunları
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel Fotoğraflar
Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Dünyaya Rezil Olduk!Dünyaya Rezil Olduk!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement