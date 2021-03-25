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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile konuştuğu görüntüler

- İSTANBUL

Dera Yıldızlı Rektör 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.
Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları kutladı.
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