Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
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