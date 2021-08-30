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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla Abdullah Öztürk'ü tebrik ettiği anlardan detay görüntüler

- İSTANBUL

Masa Tenisi Altın Madalya Altın Şampiyon Milli Sporcu 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
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