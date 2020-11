CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı

-Kurdele kesimi

- Samsunspor Kulübü ve CityMall AVM yönetimi tarafından kulüp yararına varılan anlaşma sonrası alışveriş merkezinde kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı 'Store 55' mağazası açıldı. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın oğlu Jasper Sinan Yıldırım ve CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik'in bir süredir yaptığı görüşmeler sonrasında Samsunspor için ücret ödenmeden tahsis edilen yerin anahtarını Çelik, Yıldırım’a teslim etti. Şehrin takımının lisanslı ürünlerine vatandaşların bir adım daha kolay ulaşmasını sağlamak adına varılan anlaşma gereği bugün AVM’de hazırlıkları tamamlanan ‘Store 55’in açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesi Yunus Emre Çelik ve Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam tarafından kesildi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Samsunspor adına yeni açılan her yer, her birim Samsunspor’un büyüdüğünün işaretidir. Biz bir taraftan saha içerisinde elde edeceğimiz başarılarla taraftarı mutlu edeceğiz, takımı hak ettiği noktaya taşıyacağız, diğer taraftan da hem Samsunspor markasının halka taraftarlara inebilmesi ve kulübü temsil eden ürünlerin her kesime ulaşabilmesi adına bu türlü mağazaların sayısının artması için çalışacağız. Ben bu alışveriş merkezinin sahiplerine de teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek oldular" dedi.

Çelik: "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız" CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik ise, “Samsunspor şu anda çok iyi bir ivme yakaladı. Samsun futbolla özdeşleşmiş bir şehir ve Yüksel Yıldırım başkan olduktan sonra güzel bir ivme yakaladı. İnşallah bu sene Süper Lig’e çıkacağız. Böylesine futbolla yatıp kalkan bir şehrin takımının Süper Lig’de olmaması hepimizi çok üzüyor. Ama inanıyoruz ki bu gerçekleşecek. Açılışını yaptığımız Store 55 de bunun bir simgesi olacak. Çünkü ürünleri inanılmaz başarılı. Diğer büyük kulüplerin mağazalarıyla kesinlikle rekabet edecek durumda. Ancak Atakum’daki insanların bu mağazaya ulaşmaları uzaklıktan dolayı problem oluyordu. Bu açtığımız mağaza, insanların ürünlere daha yakın ve çabuk bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilecek. Samsunsporlular olarak biz de heyecanlıyız" diye konuştu.

Açılışa CityMall AVM Genel Müdürü Ahmet Dikkol, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan, Samsunspor Store 55 Marka Müdürü Doğan Caferoğlu, futbolcular Ahmet Altın, Edwin Gyasi ve Nadir Çiftçi katıldı.

Mağazayı gezip ürünleri inceleyen katılımcılar kulübe hayırlı olmasını diledi.



