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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Christian Luyindama: 'Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum'

Christian Luyindama: 'Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum'

Galatasaraylı futbolcu Luyindama'nın açıklamaları

- Christian Luyindama: "Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum"- Galatasaraylı futbolcu Luyindama:- "Sezona iyi başlamak için kendimi zorluyorum" İSTANBUL

Bild Altın Hazırlık Maçı Futbol 


- Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Dinamo Bükreş karşısında güzel bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, karşılaştıkları her rakibi ciddiye aldığını ifade etti.
Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Bükreş’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama müsabakayı değerlendirdi. Güzel bir maç olduğunun altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, “Bu akşam güzel bir oyun oynadık. Rakibe bakmadan her zaman için bütün rakiplerimizi ciddiye alıyorum ve ona göre oynuyorum. Bu akşam da 2-1 yaptık ve güzel bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.
"Sezona iyi başlamak için kendimi zorluyorum" Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ifade eden Luyindama, “Hazırlıklar hepimiz için çok çok iyi başladı ancak ben burada kendim için de gerekli hazırlıkları yapıyorum. Kendimi olabildiğince zorluyorum ki sezona iyi bir şekilde başlayayım” açıklamasını yaptı.
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