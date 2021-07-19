Cenk İldem: 'Tek odaklandığım nokta olimpiyat'



- Milli Güreşçi Cenk İldem, "Benim bu güne kadar katıldığım tüm organizasyonlarda madalyam var. 2016 Rio'da da Bronz madalya almıştım. Hedefim daha üst basamağa çıkmak. Tek odaklandığım nokta olimpiyat" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları öncesinde açıklamalarda bulunan Milli Güreşçi Cenk İldem, Olimpiyatlara odaklandığını belirterek "Artık çok az bir zaman kaldı. Heyecan en üst noktada. Moralimiz yerinde. İstediğimiz seviye ulaşıp Olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyatlara yönelik çalışmalar bir kaç sene öncesinden başlıyor. Olimpiyatların bir sene ertelenmesi ise beni çok fazla etkilemedi. Tek sıkıntımız minder antrenmanından bir süre ayrı kalmamız oldu. Ancak daha sonra o eksikliğimizi de giderdik. Şu anda da Olimpiyatlara gün sayıyoruz. Benim bu güne kadar katıldığım tüm organizasyonlarda madalyam var. 2016 Rio'da da Bronz madalya almıştım. Hedefim daha üst basamağa çıkmak. Tek odaklandığım nokta olimpiyat. Kariyerimle ilgili kararı ise olimpiyatlar sonrasında vereceğim" dedi.



