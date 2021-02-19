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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cengiz Seçsev: “34 haftadır kazanamamaya bugün son vermek bizi onurlandırdı”

Cengiz Seçsev: “34 haftadır kazanamamaya bugün son vermek bizi onurlandırdı”

Cengiz Şevsev'in açıklamaları

- ESKİŞEHİR

Basın Mensupları 


- Ligde 34 maçın ardından galibiyet hasretine son veren Eskişehirspor’da Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, “Bu çocuklar zaten mücadele ediyorlardı. Sadece geride oynayıp oyunu kabul etmeyi alışmalarından dolayı kendilerine olan öz güvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayarak, önde baskı yaparak bunu sonuçlandırmak istedik. Kazanamama son vermek bizi onurlandırdı” dedi.
Eskişehirspor ligin 22. haftasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Ligde 34 haftanın ardından galibiyet hasretine 2-1’lik skorla son veren Eskişehirspor puanını 7’ye yükseltti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, “34 haftalık kazanamamaya ve bugün kazanarak son vermek bizi onurlandırdı. Bunun devam etmesi için genç futbolcularımın saha içerisinde inandıkları zaman neleri yapabilecekleri, neyi ön plana çıkartırsak bunla beraber saha içerisinde zaten mücadele ediyorlardı. Sadece kendilerine özgüven aşılamaktık ve bunu başardık. Bugün çoğu takımda çift santrafor oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz bunu başardık. Bunun sonucunda da galip gelmemiz ayrı bakılacak bir olay. Ben futbolcularımın hepsini kutluyorum. Bu çocuklar zaten mücadele ediyorlardı. Sadece geride oynayıp oyunu kabul etmeyi alışmalarından dolayı kendilerine olan özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayarak, önde baskı yaparak bunu sonuçlandırmak istedik. Bunu her geçen gün artırarak devam etmelerini sağlayacağız. O yüzden hepsini kutluyorum. 2 tane futbolcuya öncelik tanımak zorundayım. İbrahim Halil bu takımda epey süre alan oyuncularımızdan biri. Bugün hem gol attı hem de penaltı ile ön plana çıktı. İlk defa oynayan kalecimiz Cengiz, 17 yaşında Pote ile karşılaştığında bir top çıkardı. Bu top oyunun gidişatında bizim için çok etkendi. Onun da güveni arttı. İkisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Üst düzey mücadeleyle nelerin başarılabileceğini bizlere ve herkese gösterdiler” diye konuştu.

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