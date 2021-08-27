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Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu

-Rizespor'un hazırladığı transfer videosu

RİZE

Forma 


- Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Ç.Rizespor, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Yannick Bolasie’i renklerine bağladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asist üreten Bolasie, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli formasını 44 kez giyerken, 9 gol kaydetti.

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