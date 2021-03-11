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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Caner Erkin ve Pelkas takımla çalıştı

Caner Erkin ve Pelkas takımla çalıştı

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Caner Erkin detay
-Erol Bulut detay
-Gustavo detay
-İrfan Can ve Mert Hakan detay
-Genel ve detay görüntüler

- - Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü İSTANBUL

- Fenerbahçe’de disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Pelkas, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı. Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim Sinan Gümüş ise bireysel çalışmalarına devam etti.
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