Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu’na anlamlı hediye

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu’na anlamlı hediye

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması,

Şehit Mazlum Akkale Kahramanlık Bağımsızlık 

-Karşılama ve hediye takdimi
-Genel ve detay

- ANKARA

- Çanakkaleli genç sporcular, Gelibolu’dan getirdikleri toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na hediye etti. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı, genç sporcular tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na takdim edildi. “Çanakkale bir diriliş, bir yükseliş, bir kahramanlık destanıdır” Çanakkale’deki mücadele ile tüm dünyaya mesaj verildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “106'ncı yılında tarihte eşi benzeri olmayan bir meydan okumayı hep birlikte anıyoruz. Ecdadımızın kutlu mücadelesini hep birlikte yad ediyoruz. Hem bir gururun hem bir heyecanın, anı zamanda mutluluğu yaşıyoruz. İstiklal için, istikbal için nelerin göze alınacağını, nelerin başarılabileceğini 106 yıl önce ecdadımız bütün dünyaya gösterdi. Bu büyük mücadele; aziz milletimizin varlık mücadelesiydi, bağımsızlık mücadelesiydi ve Çanakkale bizler için Asım’ın neslinin bir sembolü olan ve bu aziz vatanı çiğnetmeyen, çiğnetmeyecek bir mücadelenin sembolüdür. Çanakkale bir diriliş, bir yükseliş, bir kahramanlık destanıdır. O ruhla Anadolu topraklarını düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de meşalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bu gün de var, yarın da var olacak. Bu gençler bu ruhu yarınlara daha güçlü taşıyacaklar. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. “Bizim gençlerimiz sadece ülkemizin değil, dünyanın, mazlumların umudu” Bugün ve yarınların teminatının Türk gençliğinde olduğunu belirten Kasapoğlu, “Değerli sporcularımız Gelibolu’dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Onların, şehitlerimizin ali makamlarından bizlere ulaştırdıkları emanet, bizler için de ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla saklayacağız. İnanıyoruz ki bu ruhtan, bu heyecandan taviz vermeyen gençlerimiz, yarınlarda bu kutsal emanete yine çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar. Kutsal emaneti o bilinçle, o inançla daha yukarılara taşıyacaklar. Bizim gençlerimiz sadece ülkemizin değil, dünyanın, mazlumların umudu. Sadece yarınların değil bu günlerinde teminatı. Gençlerimizin ciddi bir tarihi birikimi, bu tarihi birikime olan inançla bu tarihi birikime olan saygıyla kendilerini yarınlara hazırlayan bir heyecanla, donanımlı bir şekilde yetişmeleri bizlerin en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement