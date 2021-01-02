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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çalımbay: “Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz”

Çalımbay: “Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz”

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Aylardır haftada üç maç oynuyoruz”- “Oyuncularımızda aşırı yorgunluk var” SİVAS

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- Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Aylardır haftada üç maç oynuyoruz. O nedenle oyuncularımızda yorgunluk olabilir. Bu nedenle istediklerini yapamayabilirler. Bu da inşallah geçecektir. Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Çalımbay, “Bütün düşüncemiz maçı 3 puan ile bitirmekti. Mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. İki gol bulup istediğimiz sonucu elde ettik. İkinci yarıya başladığımızda Denizlispor tam da bizim istediğimiz gibi oynadı. Üstümüze geldiler, biz de kontrataklarla golleri bulmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. Oyuncu değişikliği ile belki biraz dengemiz bozuldu ama pozisyon vermedik. Maalesef futbolun içerisinde olan şeylerden bir tanesi, karambolden futbolcunun yüzüne çarpan top oradan gol oldu” dedi.
“Aylardır haftada üç maç oynuyoruz” Ligin daha uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Çalımbay, “İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları ne olursa olsun değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu yıl ligde sürprizler olabiliyor. Bugün üç puan alamadığımız için üzgünüz ama yolumuz daha uzun. 25 maçımız var. Bunları telafi edeceğiz. Takımızda aşırı bir yorgunluk var. Aylardır haftada üç maç oynuyoruz. O nedenle oyuncularımızda yorgunluk olabilir. Bu nedenle istediklerini yapamayabilirler. Buda inşallah geçecektir. Oyunlarımıza maçlarımıza devam edeceğiz ve kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz” diye konuştu.

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