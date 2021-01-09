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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”

Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamaları

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Devre arasında takviyeler yapacağız”- “VAR eleştirilerine katılmıyorum” SİVAS

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 yenen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Takım bugün maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Ben takımımın özellikle ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep’i 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Çalımbay, “Son iki haftadır gerçekten iyi oynuyoruz. Sadece Beşiktaş maçını kaybettik. Son iki maçımız 2-2 bitti. İkisinde de 2-1 galipken son dakika golleri yedik. Bugünde 2-1 devam ederken biraz sıkıntı yaşadık. Takım bugün maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup durumumuza rağmen oyundan kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Son pozisyonlara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacaktı. En büyük etkenlerden bir tanesi Antep’in kalecisinin mükemmel oynamasıydı. Birçok pozisyonumuzu çıkardı. Ben takımımın özellikle ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.
“İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak” Devre arasında takviyeler yapacağını söyleyen Çalımbay, “Antep takımının çıkışı vardı. Uzun süredir de mağlup olmuyordu. Bugün kendi sahamızda kazanmamız kesinlikle çok önemliydi. Bizim kalan üç maçımız var. Devre arasında da takviyeler yapacağız. Bu kalan üç maçımızda ne kadar puan alabilirsek bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bu nedenle her şeyi çok iyi yaparak ikinci yarıya çok iyi başlamamız gerekiyor. Öncelikle bu üç maçı alıp kupa maçını da iyi bir şekilde tamamlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı. “VAR eleştirilerine katılmıyorum” Çalımbay son olarak rakibin VAR itirazlarına ise, “VAR eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü ben kalecilerini övdüm. Gerçekten mükemmel oynadı. Bir çok pozisyonumuzu çıkarttı. Biz ilk 10 dakikanın dışında üstün oynadık. Pozisyon olarak bakarsak bizim ilk yediğimiz golde de faul yoktu. Ama döndü gol oldu. Bizde çok itiraz ettik. Bize de oldu bunlar. Ama bugün biz iyi oynadık” diye konuştu.

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