Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”



- DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Karabağ’ı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu.

Çalımbay, “Takımımı tebrik ediyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Çalımbay, maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü kazandığımız taktirde şansımız devam edecekti. Bunun için bu maçta her şeyimiz ile oynadık. Kesinlikle bir rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Bazı kesimler bu şekilde düşünebilir. Oynamayan arkadaşlarımızın çoğu zaten sakattı. Maçın başından sonuna kadar saha ve oyun üstünlüğü bizimdi. İkinci yarının sonlarına doğru onlar da daha çok pas yaptılar ama bunu bilerek yaptık” dedi.

“Takımımı tebrik ediyorum” Deneyimli teknik adam, alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ederek, “Birincisi takımımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. İkincisi ise beş günde iki maç oynadık. İki gün sonrada Galatasaray maçına çıkacağız. Bu şekilde takımda sakatlar olması gayet normal. Şu anda bizim kadar maç oynayan başka bir takım yok. Bu da zaman zaman sıkıntılar yaşatabiliyor. Biz de şu anda bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tek beklentimiz Galatasaray maçından sonra verilecek ara. O arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sakat arkadaşlarımızın takıma katılması ile hem ligde hem de Avrupa kupası maçlarına daha hazır bir şekilde olacağız. Ben takımıma ve oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız” diye konuştu.





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