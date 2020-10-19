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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çağdaş Atan: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'

Çağdaş Atan: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın açıklamaları

- Çağdaş Atan: "Kazandığımız için çok mutluyuz" İSTANBUL

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- Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, hak ettiklerini belirtti.
Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor, deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’ı 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İlk yarı oyun gayet tatmin ediciydi. Kırmızı kart olduktan sonra Galatasaray ikinci yarı daha fazla mücadele etti. Bize çok fazla boş alan bırakmadılar. Eksikliğimizi gördük. Galatasaray bizi iyi durdurdu. Oyunun sonunda bir şans golü ile maçı kazandık. Maçı hak ettik. Sahada isteyen bir Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Alanyaspor ile 2-3 senedir gelişerek geldiklerini belirten Atan, "Şampiyonluk büyük bir kelime. Şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Bu kelime ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında aynı kelimeleri kurduk. Bu maç bizim seviye maçıydı. Devamlılık önemli. Ben ve takımım şampiyonluğa ve zirveye oynamak istiyor. Önemli rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvede olan takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak yakıştığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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