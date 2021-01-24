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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Asla teslim olmayın'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Asla teslim olmayın'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in motivasyon konuşması

- Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Asla teslim olmayın" BURSA

Rektör 


- Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Mustafa Er’in, Adana Demirspor maçı öncesi soyunma odasında futbolcularına yaptığı motivasyon konuşmasının yayımladı. Genç çalıştırıcının yaptığı konuşma galibiyeti getirdi. TFF 1. Lig’in 18’inci haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması gündeme oturdu. Yeşil-beyazlı kulübün resmi hesaplarında yayımlanan ve genç teknik adamın futbolcularına zorlu mücadele öncesi söyledi sözler şöyle: “Evet arkadaşlar bakın, bulunduğumuz şu an ki seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Ama buraya savaşarak, mücadele ederek, emek vererek ve her zaman en iyisini yapmak için savaşarak geldik. Bugün geçmiş dönemden devam edebilmek istiyorsak, yine savaşmalı ve büyük bir karakter ortaya koymamız gerekiyor. Onun için sahada 90 dakika kazanmak için her şeyini yapan bir ekip olması lazım ki bunu yapacağınıza inanıyoruz. Şimdi o sahaya çıkın, vazgeçmeyin, geri adım atmayın, asla ve asla teslim olmayın. Birbirinize sarılın ve kazanarak buraya gelin."
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