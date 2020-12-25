Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursaspor taraftarı tesise timsah getirdi

Bursaspor taraftarı tesise timsah getirdi

Bursaspor taraftarının tesise timsah getirmesinden görüntüler

- BURSA

Timsah Derisi Timsah Bild Gesi Uttu 


- Bursaspor taraftarı, Sudan’dan aldığı içi doldurulmuş gerçek bir timsahı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam ederken, tesislerin dışında ilginç bir görüntü dikkat çekti. Yeşil-beyazlı bir taraftar, Sudan’dan aldığı doldurulmuş gerçek bir timsaha atkı takarak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin yolunu tuttu. Pandemi sebebiyle içeriye alınmayan taraftar, Bursaspor’un simgesi olan timsahı ve yeşil-beyazlı takıma olan sevgisini şu sözlerle anlattı: “14 aydır Sudan’dayım. Bursaspor’umu çok özledim. Ziyarete geldim. Ama pandemiden dolayı giremedim. Bursasporlu olduğum için gurur duyuyorum. Böyle bir timsah buldum. Benim arkadaşım. Gerçektir. Doldurulmuş timsah derisidir. İsmim Murat, kendimi bildim bileli Bursasporluyum.” Yeşil-beyaz sevdalısının Sudan’dan satın aldığı içi doldurulmuş timsahın, derisini, dişlerini ve kollarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bursaspor: 1 Fenerbahçe: 1 Maç SonucuBursaspor: 1 Fenerbahçe: 1 Maç Sonucu
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement