Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de gerçekleşti

Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de gerçekleşti

Turnuvadan görüntüler

Ödül Töreni Şampiyon Şampiyonluk Kupası 

-Ödül Töreni
-Sporcular ve Bel. Baş. Röportaj

- - Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu BURSA

- Kestel Belediyesi tarafından Bursa’da ilk olarak düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada Bursalona ve Lemon Cafe takımları final oynarken, şampiyonluk kupasının sahibi Lemon Cafe oldu. Kestel Belediyesi tarafından Bursa’da bir ilk olarak tertip edilen ayak tenisi turnuvası, ödül töreni ile sona erdi. Kestel Stadyumu’nda gerçekleşen ve 32 takımın 1 hafta süren heyecan dolu karşılaşmalarında, takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Eleme usulü oynanan turnuvada Bursa Akademi takımı üçüncü olurken, rakiplerini bir bir eleyen Bursalona ve Lemon Cafe takımları final müsabakası oynadı. Kıyasıya geçen mücadelede Lemon Cafe, ayak tenisi turnuvasının şampiyonu olurken Bursalona takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Turnuvada birinci olan takıma 1500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye ise özel mansiyon ödülü verildi.
Bursa’da bir ilk Ödül töreninin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sporcuları tebrik ederek, "Çok özel bir turnuvanın, kazasız ve centilmence sonuna geldik. Öncelikle bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Kestel Belediyesi olarak Bursa’da ilk kez bir ayak tenisi turnuvası düzenledik. 32 takımın yer aldığı turnuvada çok zevkli bir final maçı izledik. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarımıza ödüllerini verdik. Önümüzdeki süreçte de turnuvamızın devamı gelecek. Çok güzel bir seyirci kitlesi ve enerji yakaladık. Sporcularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Şampiyon olan Lemon Cafe takımının kaptanı İsmail Vurgun, "Çok heyecanlı ve çekişmeli bir turnuva oldu. Sonunda kazanan takım olduk, büyük mutluluk yaşıyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
İkinci olan Bursalona takımının kaptanı Kadir Acar ise, "Bursa’da ilk olarak gerçekleşen organizasyonda final oynamanın heyecanını yaşadık. Sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleşen bir etkinlik oldu. Birincilik, ikincilik önemli değil. Bizler her zaman kardeş, her zaman aileyiz. Buradaki bütün takımlar, gönüllerin birincisiydi. Arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement