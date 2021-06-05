Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Kocasu Deresi'nin rafting parkuru açıldı

BURSA - Kocasu Deresi'nin rafting parkuru açıldı

- Kocasu Deresi'nin rafting parkurunun açılış töreni - Raftingcilerin hazırlanması - Katılımcıların rafting yapması - Raftingcilerin düştükten sonra suyla mücadaleleri Bursa 'da Kocasu Deresi'nin rafting parkuru açıldıBURSA (AA) - Marmara Bölgesi'nin rafting sporunda merkez olması planlanarak yapılan Bursa 'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nin parkuru açıldı.Türkiye Rafting Federasyonu ve Orhaneli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 8,5 kilometrelik uzunluğa sahip Kocasu Deresi parkuru için açılış töreni düzenlendi.
Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve sporseverler katıldı.
Alinur Aktaş, törendeki konuşmasında, bölgeye önemli bir yatırımın yapıldığını söyledi.

Yatırımların bu tip organizasyonlarla meyvelerini verdiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:"Yol işi olmazsa olmaz konulardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız marifetiyle yapılan çok önemli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle Gölcük Yaylası'na yapacağımız gençlik merkezi ve kamplar, bir çekim merkezi olacak. Farklı şehirlerden buraya gençlerimiz, çocuklarımız kamp yapmaya gelecek. Bu çalışmanın tamamına yakınını bakanlığımız ve büyükşehir belediyemiz marifetiyle yapacağız. Yine Karagöz Mesire Alanı'nda çalışmalarımız var. Büyükorhan Belediyesinin yayla turizmi ile alakalı yeni hazırladığı bir proje var. Harmancık'ta eko - turizmle alakalı yatırımlar devam ediyor. Bursa 'nın 3 milyon 100 bin nüfusu var ve 20 milyonluk bir hinterlant içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda İstanbul gibi 15 milyonluk bir değer var. Allah'ın izniyle bu turizm yatırımlarının şehirde ne kadar maddi ve manevi karşılık bulacağını şimdiden hayal edebiliyor, görebiliyorum."Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Orhaneli'de rafting sporu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını dile getirdi. Orhaneli'de bir Türkiye Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Yardımcı, "Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından törene katılan bazı protokol üyeleri ve sporseverler, botlarla suya inerek parkurda rafting yaptı.

Uzunlu Açılış Töreni Gençlik Merkezi Yayla Turizmi Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement