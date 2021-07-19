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Bursa'da adrenalin tutkunlarının adresi: Mihraplı Parkı Tırmanış Duvarı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da adrenalin tutkunlarının adresi: Mihraplı Parkı Tırmanış Duvarı

Bursa'da adrenalin tutkunlarının adresi: Mihraplı Parkı Tırmanış Duvarı

Tırmanış spor duvarı ve eğitimlerden detaylar

Tedbirler Adrenalin Olimpiyat Olimpiyat Oyunları 

-Recep Gür ile röportaj

- - Bursa'da tırmanış sporuna ilgi artıyor BURSA

- Bursa'da çocukların tırmanış sporuna ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için Mihraplı Parkı'nda kurulan tırmanış duvarı da her yaş grubunun ilgisini çekiyor. 2006 yılından itibaren sporcu yetiştiren ve aktif olarak birçok öğrenciyi olimpiyatlara hazırlayan Türkiye Spor Tırmanış Antrenörü olan Recep Gür,  bu sporun 4 yaş ve üstü yada yetişkinlerde dahil yapabilecekleri bir branş ve çocuklarda motor gelişimine çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Tırmanış sporunun 2021 yılı olimpiyat oyunlarına girdiğine dikkat çeken Gür, "Bu yüzden ülkemizde gelişmekte olan branş. Hem indoor dediğimiz salonda ve outdoor dediğimiz doğada yapılan bir spor. Bu kapsamda da bireysel yapıldığı için günümüz de yaşanan korona salgını nedeniyle alınan tedbirlerle sıkıntı olmuyor"dedi.

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