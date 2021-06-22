-Burak Elmas'ın açıklamaları

-İrfan Aktar'ın açıklamaları

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- Burak Elmas mazbatasını aldı- Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas:- "Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz"- "Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor" İSTANBUL



- Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas ve kurulları mazbatalarını gerçekleştirilen törenle aldı. Başkan Burak Elmas, "Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu sonucunda oyların 1541’ini alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Elmas ve kurulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu’nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Burak Elmas’a mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanlığını yöneten, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar takdim etti. Kurullara ise Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi. Törende konuşan İrfan Aktar, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82. maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur; seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38. başkanımız göreve geldi. 90. yönetim kurulu göreve geliyor" şeklinde konuştu.

Burak Elmas: "Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz" Törenin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulunan Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimizi teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray’a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız" dedi.

Kurullarının çok uzun bir süredir emek verdiğini ifade eden Elmas, "Eylül 2020’den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar" diye konuştu.

Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Başkan Elmas, "Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştuk. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir babalar günü oldu" diye cevap verdi. Burak Elmas ve kurullarındaki isimler şöyle: Başkan 9320 Burak Elmas Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri 6884 Ali Polat Bengiserp 9160 Mehmet Remzi Sanver 9297 Başak Karaca 9401 Bikem Ardakoç Kanık 10408 Turhan Özen 12313 Burçak Emre Zorlu 14385 Şükrü Köksal Ünlü 15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu 16158 Rezan Epözdemir 16525 Özgür Işıtan Gün Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri 7581 İbrahim Reha Keskin 12116 Selim Sefada 14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi 14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu 16545 Ahmet Ozan Şener Denetim Kurulu Asıl Üyeleri 3839 Asaf Savaş Akat 12211 Tolga Erem 16499 Emre Şehsuvaroğlu Denetim Kurulu Yedek Üyeleri 14026 Anıl Mertol 15581 Barış Nane 16433 Nazımcan Angın Sicil Kurulu Asıl Üyeleri 6750 Recep Şükrü Ergün 6857 Gülbin Erduran 7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman 9120 Sedat Besen 10817 Sebla Kesim 12234 İlknur Gündem 12306 Halim Neyzi Sicil Kurul Yedek Üyeleri 7826 Zaynep Lale Özkut 11848 Adli Bora Palaska 13384 Ali Mert Ramazanoğulları Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri 3660 Osman Alp Yalman 5348 Mithat Can Baydarol 7136 Tayfun Akçay 7675 Kemal Erimtan 8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu 8400 Halit Tural 9821 Banu Kaleağası Gürmen Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri 7742 Hasan Vedat Gürer 5787 Huriye Cumhuriyet Şahin 6064 Hüsnü Serdar Gökcan 9584 Yalçın Veziroğlu 9881 Mehmet Mert Yılmaz

