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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Burak Elmas: 'Birlikte çok çalışacağız'

Burak Elmas: 'Birlikte çok çalışacağız'

Burak Elmas'ın kürsüdeki açıklamaları

- Burak Elmas: "Birlikte çok çalışacağız" İSTANBUL

Beraberlik 


- Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, seçimin sonuçlanmasının ardından kürsüye gelerek yaptığı açıklamada, "Yarından tezi yok birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız" dedi.
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas seçildi. Elmas oyların Toplamda 1541’ini alarak sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Daha sonra kürsüye çıkan Elmas, "Bütün üyelerimize bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Başkan adayları İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarından tezi yok birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

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