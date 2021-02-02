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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bulut: ”Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık”

Bulut: ”Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut,

- HATAY

Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Maçın genelinde yorgun bir takım görüntüsü verdiklerini belirtti.
Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Bulut, “Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum” dedi.

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