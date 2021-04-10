Bülent Uygun: “Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik”



- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından, “Rakibimize bir iki pozisyon dışında çok fazla pozisyon vermedik” dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, “Trabzonspor'un geçen hafta ürettiği gol pozisyonlarına bakınca hem onları kapatmak hem de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve üç puan almak için mücadele ettik. Rakibimize bir iki pozisyon dışında çok fazla pozisyon vermedik. İstediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtarak kazanmak için her şeyi yaptık. Bizim yaptığımız hamlelerde golü bulabilsek 6-7 yıldır kendi evimizde kazanamamış olmanın verdiği üzüntüyü ortadan kaldırmış olacaktık. Oyuncularımızı saha içindeki performans ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



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