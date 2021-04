Bülent Uygun: “Hangisi hazırsa o oynayacak”

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun kendisine yöneltilen sıkışık fikstür ve takımdaki eksikliklerle ilgili, "Sıkıntı yok, çalışacağız, hangisi hazırsa o oynayacak” dedi.

Çaykur Rizespor Süper Lig’in 36. haftasında Salı günü evinde Konyaspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin Teknik Direktörü Bülent Uygun kendisinin kontrolündeki 6 haftanın değerlendirmesini yaparak, “Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnanılmaz bir geri bildirim aldık onlardan. Ne kadar iyi, karakterli bir futbolcu olduklarını, kendilerine sistemsel olarak, taktiksel olarak gerekse psikolojik olarak yaptığımız terapilerle onların yetenekleriyle bu zorlu dönemden çıkmayı başardık. Bunun kalanında mutlaka daha iyi bir performans sergileme mecburiyetimiz var. Girdiğimiz bu periyotta 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunun zorluklarını da fazlasıyla biliyoruz. Ben inanıyorum ki yaşadığımız 6 haftalık güzel geçen süreci de bundan sonra kalan 7 maçla en güzel şekilde bitirip, her maçı maçta hazırlanıp, her maçı o maçta analiz edip taktiğini o maçta belirleyip, ondan sonra onun sistemiyle birlikte inşallah büyük Rizespor taraftarının yüzünü güldüren, onları mutlu eden ve onlar için mücadele eden bir takım olarak onların gururu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Zor bir maç bizi bekliyor" Konyaspor maçının kendileri için zor bir karşılaşma olacağını dile getiren Uygun “Çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Onlar da çok hoca değişikliği yaptı. İlhan Palut gibi çok değerli genç, idealist bir hocaları var. İyi bir kadroya sahipler, deplasmanda da iyi bir futbol oynuyorlar. Biz kendi evimizde kazanmak ve bu devamlılığı sağlamak adına Allah’ın izniyle kazanan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin kendisine sıkışık fikstür ve takımdaki eksik oyuncular ile alakalı sorusuna yanıt veren Uygun "Bizde pazar sürprizleri bitmez misali bizde her türlü sürpriz var. Dolayısıyla sıkıntı yok. Çalışacağız, hangisi hazırsa o oynayacak. Herkes verilen görevi yerine getirecek. Bugün kimin oynadığı değil, sahada o formayı giyen, o formayla birlikte yüreğini, beynindeki oyun zekasını ve ayaklarındaki yeteneğini sergileyen her futbolcu o gün sahada olacak” ifadelerini kullandı.



loading...