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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'

Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklamaları

- Bülent Uygun: "Galibiyeti hak ettik" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, antrenmanda çalıştığımız bütün varyasyonların hepsiyle bununla birlikte oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bizden galibiyet isteyen Rizespor taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerim gerek taktiksel, gerek yürekleriyle gerek yetenekleriyle en güzel şekilde uyguladıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu, daha önümüzde kazanmamız gerek maçın olduğunu ve bu yönde de çalışmalarımızın devam ederek inşallah Rizespor hak ettiği yerlere çıkartarak sevenleri mutlu edeceğiz" diye konuştu.

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