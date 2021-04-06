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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bülent Uygun: “Bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek”

Bülent Uygun: “Bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun

- İZMİR

Tarım Uttu Allah Rektör Trol 


- Göztepe’ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık” diye konuştu.
Göztepe’ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, puanlarla dönmeyi planladıkları İzmir’de mağlup olduklarını söyledi.

Takımda Covid-19 olan futbolcuların yanı sıra cezalı oyuncularının da bulunduğunu hatırlatan Uygun, “60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık. İşin boyutuna baktığımızda çok iyi bir kadroya sahibiz, birbirinden yetenekli futbolculara sahibiz. Biraz da bu maçta taktiksel ve sistemsel hatanın, kendimizin yaptığı bir hata olarak düşünüyorum ve öyle değerlendiriyorum, maçı kaybetmemize neden oldu. Şimdi önümüzde taraftarımızdan özür dileyip mutlu olabileceğimiz bir maç var. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz” dedi.

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