Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bülent Uygun: 'Aldığımız 3 puan çok önemli'

Bülent Uygun: 'Aldığımız 3 puan çok önemli'

Bülent Uygun'un açıklamaları

- Bülent Uygun: "Aldığımız 3 puan çok önemli" ANTALYA

Ateş Çemberi Bild Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından ligin alt sıralarının ateş çemberine döndüğü ortamda aldıkları 3 puanın çok değerli olduklarını kaydetti.
Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, çok önemli takıma karşı 3 gol atarak galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları pozisyonları sahaya uyguladıklarını dile getiren Uygun, “Futbolcu kardeşlerimizi tek tek tebrik ediyorum. Önümüzde zorlu maçlar başlıyor. Konyaspor, ardından Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarımız var. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Önümüzdeki maçları da kazanıp ligde üst sıralara tırmanmalıyız. Ligdeki yerimizi perçinlememiz gerekiyor. Bunu yapalım ki gelecek sezonun planlamasına başlayabilelim” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement