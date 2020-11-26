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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
BUENOS AIRES - (Drone) Arjantin Maradona'ya veda ediyor (4)

BUENOS AIRES - (Drone) Arjantin Maradona'ya veda ediyor (4)

- Maradona'nın naaşını görmek için sıraya girenlerin drone görüntüsü - Maradona çiziminin havadan görüntüleri - Yarıya indirilmiş bayrak detaylarıBURNOS AİRES (AA) - Arjantin 'de halk, dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor.Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.
Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.

Cenaze Güvenlik Güçleri Ziyaretçiler Şili 

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