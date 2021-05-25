Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'

Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'

Gökhan Köseoğlu'nun açıklamaları

- Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: "Fırtına geri dönüyor" İSTANBUL

Tarım Şampiyon Basın Mensupları 


- Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, 2. Lig’e çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" dedi.
Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü’nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, "Final maçına çıkarken tamamen kafa olarak hazırdık. Çünkü ilk defa final oynamıyoruz. İkinci yarının tamamını final havasında oynadık. 19 maç final gibi oynadık. Bu 20. maçımızdı. Bu ortama alışıktık. Gerçekten aile ortamımız vardı. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Aile ortamını onun sayesinde sağladık. Çok mutluyu. Tarifi imkansız. Kelimelerle anlatmaya yetmez. Taraftarımıza söz verdik. Bu takım şampiyon olacak dedik. Benim bir an bile umudum kesilmedi. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement