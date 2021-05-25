Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'



- Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, 2. Lig’e çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" dedi.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü’nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, "Final maçına çıkarken tamamen kafa olarak hazırdık. Çünkü ilk defa final oynamıyoruz. İkinci yarının tamamını final havasında oynadık. 19 maç final gibi oynadık. Bu 20. maçımızdı. Bu ortama alışıktık. Gerçekten aile ortamımız vardı. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Aile ortamını onun sayesinde sağladık. Çok mutluyu. Tarifi imkansız. Kelimelerle anlatmaya yetmez. Taraftarımıza söz verdik. Bu takım şampiyon olacak dedik. Benim bir an bile umudum kesilmedi. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" diye konuştu.



