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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bright Osayi-Samuel: “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum”

Bright Osayi-Samuel: “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum”

Bright Osayi-Samuel'in açıklamalaından görüntüler

- - Fenerbahçe'nin yeni transferi Samuel:- ”Mesut Özil ile birlikte oynama fırsatı büyük bir onur” İSTANBUL

Sosyal Medya Devre Arası Transfer Dönemi Forma 


- Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtirken, Mesut Özil ile aynı takımda yer alıp birlikte oynayacak olmasının kendisi adına büyük bir onur olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile sezon sonu için sözleşme imzalamıştı. Daha sonra QPR yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Osayi takıma devre arası transfer döneminde katıldı.
İstanbul'a iniş yapan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de oynamak kendisi için büyük bir meydan okuma olacağını ifade eden Samuel, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe hakkında konuşmak gerekirse, taraftarların takımımızı çok tutkulu bir şekilde desteklediklerini biliyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
“Mesut Özil ile birlikte oynama fırsatı büyük bir onur” Dünya yıldızı Mesut Özil ile beraber oynayacak olmasıyla ilgili de konuşan Samuel, “Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Benim ise yapmam gereken çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanmak olacak” ifadelerini kullandı. “Sahada doğru şeyler yapıp taraftarı mutlu edeceğim” Fenerbahçe taraftarına seslenen Osayi-Samuel, “Meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum” diye konuştu.

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