Boupendza, 8 milyon Euro'ya Krasnodar'a transfer oldu

-Lütfü Savaş Açıklama

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- Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor'un başarılı oyuncusu Boupendza, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer oldu. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer olduğunu belirtti.

Savaş, bu transferden 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da sezon sonu alacaklarını ve Boupendza’nın sezon sonu Krasnodar takımına katılacağını ifade etti.





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