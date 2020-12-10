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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Boluspor başkanı maçı vinçte izledi

Boluspor başkanı maçı vinçte izledi

Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın görüntüleri

- İSTANBUL

Irak 


- Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti. TFF 1.Lig'in 13. haftasında Boluspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta, Altay maçı sonrası talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, bu mücadele takımını yine yalnız bırakmadı. Abat, kiraladığı vinç üzerine çıkarak, maçı stat dışından takip etti.
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