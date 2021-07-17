BOLU - Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
- Antrenmandan detaylar - Futbolcuların çalışmalarıMedipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıklarıBOLU (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bolu 'da kampında, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlar nedeniyle izin olan Nacer Chadli ile Mert Günok'un yanı sıra izinli Tolga Ciğerci katılmadı.Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli de antrenmanda yer almazken, Youssouf Ndayishimiye bireysel çalıştı.Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.Turuncu - lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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