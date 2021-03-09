BOLU - Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası başladı

- Sporcuların yarışmasından detaylar - TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya ile röportajBOLU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Bolu 'da başladı. Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde 23 ilden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın ilk günü koşuldu.
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