BOLU - Deniz Türüç, önümüzdeki sezon zirveye oynayacaklarına inanıyor
- Futbolcu Deniz Türüç'ün açıklaması - Antrenmandan detaylarDeniz Türüç, önümüzdeki sezon zirveye oynayacaklarına inanıyor - Milli futbolcu: - "Bu takım daha iyi yerleri hak ediyor. Elimizden geleni yapacağız ve ben de bu takıma katkı sağlamak istiyorum. O yüzden burada olduğum için mutluyum" - "Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz" - "Şenol hocamız beni Avrupa Şampiyonası'na çağırmadı, olabilir. Demek ki daha çok çalışmam lazım. İnşallah en kısa zamanda orada olurum"BOLU (AA) - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Deniz Türüç, yeni sezonda turuncu - lacivertlilerin zirveye oynayacağını söyledi.
Milli oyuncu, 2021 - 2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu 'da gerçekleştirdikleri kampa basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak Medipol Başakşehir'e katılan ve bu sezon transferi gerçekleşen 28 yaşındaki futbolcu, güç ve birlik beraberlik açısından yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirtti. Güçlü bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Deniz, "Temposu yüksek bir kamp geçiriyoruz. Aykut hocamız sağ olsun bizi olması gerektiği gibi zorluyor. Geçen sezonun son 7 maçında yenilmedik. Bu süreçte 14 puan toplayıp sadece 2 gol yedik. Zor ve uzun bir sezon oldu. Çok tatil yapamadan geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve süper lig olmak üzere yoğun bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama bence çok geriye bakmaya gerek yok. Daha doğru olan son 7 maça bakmalıyız. Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek. Çok çalışarak o çizgiyi devam ettirmek istiyoruz çünkü bu takımın geçen sezon hariç neler yaptığını herkes biliyor. Ligde beşinciliği olmayan bir takımdı yanlış hatırlamıyorsam. Hep yukarılarda oldu. Bu takım daha iyi yerleri hak ediyor. Elimizden geleni yapacağız ve ben de bu takıma katkı sağlamak istiyorum. O yüzden burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon bireysel performansından memnun olduğunu dile getiren Deniz, şöyle deavm etti:"Doğal olarak bir takıma geldiğinde bir alışma dönemi oluyor. Ben geldiğim ilk günden beri elimden gelenin fazlasını yaptım mücadele ederek. Çok fark oluşturamadım belki ama buraya geldiysem gol ve asistle katkı yapmak istiyorum. Bugüne kadar hep öyle yaptım yine öyle yapmak istiyorum. Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım, mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz."Başakşehir'i, başarılı olacaklarına inandığı ve Aykut Kocaman'ın kendisini istediği için seçtiğini anlatan Deniz, milli takıma ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:"Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı bir performans gösteremedi, bu bir gerçek ama bunu o kadar kötü tarafa çekmeye gerek yok. Aynı takım, aynı oyuncular bizi hem şampiyonaya götürdü hem de Dünya Kupası'nda iyi bir yol kat etti. Ben de en kısa zamanda orada olmak istiyorum ama onun için önce burada iyi performans göstermem gerekiyor. Şenol hocamız beni Avrupa Şampiyonası'na çağırmadı, olabilir. Demek ki daha çok çalışmam lazım. İnşallah en kısa zamanda orada olurum."Teknik direktör Aykut Kocaman'ı "Efsane" olarak nitelendiren Deniz, deneyimli çalıştırıcının futbolu çok iyi bildiğini ve taktik açıdan çok güçlü olduğunu aktararak sözlerini tamamladı.
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