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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu'da kamp yapacak Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının programı belli oldu

Bolu'da kamp yapacak Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının programı belli oldu

- Sahanın drone ile çekilmiş görüntüsü - Sahanın çimlerinin biçilmesi - Bölgede bulunan bir otelin müdürü Selahattin Yılmaz'ın konuşması - Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Gaziantep, İstanbul Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ile TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Keçiörengücü, Kocaelispor, Samsunspor ve Tuzlaspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da sürdürecekBOLU (AA) - Bolu 'da yeni sezon öncesinde Süper Lig'de yer alan 6 takım ile TFF 1. Lig'de bulunan 10 takım kamp yapacak. Bolu Dağı, Abant Yolu, Gerede ve Karacasu'da bulunan ve hazırlıklarını tamamlayan 5 otel, yeni sezon öncesinde 16 takımı ağırlayacak.Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 1 Temmuz, Fatih Karagümrük 2 Temmuz, Adana Demirspor 3 Temmuz, Gaziantep 5 Temmuz, İstanbul Başakşehir 7 Temmuz ve Yeni Malatyaspor 8 Temmuz'da Bolu 'da kampa girecek.TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü 26 Haziran, Eyüpspor ve İstanbulspor 28 Haziran, Tuzlaspor 5 Temmuz, Adanaspor ve Bandırmaspor 7 Temmuz, MKE Ankaragücü, Bursaspor ve Samsunspor 22 Temmuz, Kocaelispor 24 Temmuz'da Bolu 'daki çalışmalarına başlayacak.Bölgede bulunan bir otelin müdürü Selahattin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Romanya Süper Ligi'nden 4 takımın yanı sıra alt liglerden de çok sayıda ekibi ağırlayacaklarını söyledi.

Yılmaz, kamp dönemine hazır olduklarını dile getirerek, "İlk etapta Süper Lig takımlarını ağırlayacağız. Adana Demirspor ile Karagümrük gelecek. Onlardan önce Romanya Süper Lig takımlarından Dinamo Bükreş ile Rapid Bükreş kulüpleri var, onları ağlıyoruz. Sahaları antrenmandan sonra hep dezenfekte ediyoruz. Otelin içinde olsun dışında olsun Kovid - 19 tedbirleri uygulanıyor." diye konuştu.
Takımların Bolu 'yu temiz hava ve bol oksijen dolayısıyla tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Hava temiz olduğu ve oksijen bol olduğu için talep aşırı bir şekilde var. Ağustostan sonra da 2. ve 3. Lig takımlarından aşağı yukarı 14 takıma ev sahipliği yapacağız. Bu şekilde kamp dönemini bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Tedbirler Muhabir Aşı Oksijen 

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