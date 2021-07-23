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BOLU - Adana Demirspor'un Bolu kampı devam ediyor
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Adana Demirspor'un Bolu kampı devam ediyor

BOLU - Adana Demirspor'un Bolu kampı devam ediyor

- Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları - Adana Demirspor'un Bolu kampı - Yeni transfer Metehan Mimaroğlu'nun açıklamaları - Adana Demirspor antrenmanından detaylarAdana Demirspor, Bolu 'daki kamp çalışmasına devam etti - Yeni transfer Metehan Mimaroğlu: - "Böyle bir camiaya katıldığım için mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım"BOLU (AA) - Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu 'daki ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde konaklayan Adana ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.Teknik Direktör Samet Aybaba koordinesinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Adana Demirsporlu oyuncular, koşunun ardından pas ve teknik çalışma gerçekleştirdi.Adana Demirspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Mimaroğlu, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle bir camiaya katıldığım için mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım. İnşallah güzel olur." şeklinde konuştu.
Adana Demirspor'un ligde başarılı olması için elinden gelen katkıyı sağlayacağını da dile getiren Mimaroğlu, atacağı goller ve yapacağı asistlerle takımına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile aynı takımda olduğu için de çok mutlu olduğunu belirten Mimaroğlu, "Onlarla olmak güzel bir duygu. Tecrübeli ve kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı bizim onlara yardımcı olacağımız çok şey var. Takım içinde uyum içinde devam edeceğimizi umuyorum." dedi.
Son olarak TFF'nin seyircili maç oynama kararını da değerlendiren Mimaroğlu, şunları söyledi:"Taraftarı çok özledik. Taraftara karşı oynamayı özledik. Adana Demirspor taraftarını da tüm Türkiye biliyor. Biz de onlara kavuşacağımız için mutluyuz. Onların da bize yüzde 100 katkısı olacağından eminiz. Onların etkisi bize pozitif şekilde yansıyacak onun da bilincindeyiz."

Allah Rektör 

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