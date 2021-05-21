Bilecik’te yer gök siyah-beyaz oldu

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- - Bilecik’te Beşiktaşlılar çifte kupayı kutladı BİLECİK



- Bilecik’te yaşayan Beşiktaşlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Beşiktaş geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 2020-2021 sezonunda 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları Bilecik’te o gün şampiyonluk coşkusunu önlemler nedeniyle kutlamamıştı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş, sezonu çifte kupa ile kapatmıştı. Türkiye’nin dört bir yanında o günlerde kutlamalar yapılırken, Bilecik’te de sokakları sessizliğe bürünmüştü. Bilecik’te yaşayan Beşiktaşlılar bugün Edebali Stadı önünde bir araya gelerek marşlar söyleyerek, tezahüratlarda bulundu. Ardından araçları ile şehir turu atan siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonlukları doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş ve Türk bayrakları alan taraftarlar kentin işlek caddelerinde meşale şov yaptı. Tur sonunda aynı noktada bulaşan taraftarlar üçlü çekerek, olaysız bir şekilde ayrıldı.

