Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bilecik’te yer gök siyah-beyaz oldu

Bilecik’te yer gök siyah-beyaz oldu

Konvoy öncesi detay

Tezahür Şampiyon Tezahürat 

-Konvoy detay
-Taraftarların açıklamaları

- - Bilecik’te Beşiktaşlılar çifte kupayı kutladı BİLECİK

- Bilecik’te yaşayan Beşiktaşlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Beşiktaş geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 2020-2021 sezonunda 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları Bilecik’te o gün şampiyonluk coşkusunu önlemler nedeniyle kutlamamıştı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş, sezonu çifte kupa ile kapatmıştı. Türkiye’nin dört bir yanında o günlerde kutlamalar yapılırken, Bilecik’te de sokakları sessizliğe bürünmüştü. Bilecik’te yaşayan Beşiktaşlılar bugün Edebali Stadı önünde bir araya gelerek marşlar söyleyerek, tezahüratlarda bulundu. Ardından araçları ile şehir turu atan siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonlukları doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş ve Türk bayrakları alan taraftarlar kentin işlek caddelerinde meşale şov yaptı. Tur sonunda aynı noktada bulaşan taraftarlar üçlü çekerek, olaysız bir şekilde ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement