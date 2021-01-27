Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı



- Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlılarda babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu çalışmada yer almadı. Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta bordo-mavili rakibini ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi. Babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu idmana katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışma düz koşuyla başladı.

Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve taktik organizasyonlar yapan Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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