Beşiktaş'ta neşeli antrenman



- Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların antrenmanı oldukça neşeli geçti. Süper Lig'in 3. haftasında, 28 Ağustos Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan çalışmada, dinlenme sürecinde olan ve gözlem altında tutulan Fabrice N'Sakala dışındaki tüm futbolcular yer aldı. Koordinasyon antrenmanı için 2 gruba ayrılan oyuncular, halka atma oyununda keyifli görüntüler ortaya koydu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karagümrük karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

